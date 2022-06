Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Heute ziehen wir bei einer Position ein Stop-Limit ein, wir ändern bei einem Engagement unsere Einschätzung und nennen bei einem Neuling das erste Kursziel. Darüber hinaus passen wir bei zwei Bestandspositionen die Ziele an. Betroffen von Veränderungen sind die Engagements von TRATON, CECONOMY, der Put auf CONTINENTAL, die DEUTSCHE BANK und VOLKSWAGEN. Lesen Sie die Details in unserer heutigen Stop&Go Meldung.Zunächst der Blick auf die Indizes: Der DAX konnte in den letzten Tagen seine relative Stärke gegenüber den US-Indizes behaupten und sogar ausbauen. Hier der direkte Chartvergleich der letzten 4 WochenAllerdings haben sich die US-Indizes in der ablaufenden Woche auch nicht schlecht geschlagen. Die vorherrschende Meinung an der Börse ist, dass wir uns in einer veritablen Bärenmarktrally befinden. Das halten auch wir für die wahrscheinlichste Variante. Bewahrheitet sich das, dürfte der NASDAQ schon nächste Woche wieder die Führung bei den Indizes übernehmen. Der Absturz war hier heftiger, also ist jetzt auch das Erholungspotenzial größer. Wir sind hier mit mehreren Engagements vertreten und nehmen nächste Woche voraussichtlich noch einen weiteren NASDAQ Wert in unsere Empfehlungsliste auf.