HypZert stellt Studie zur Photovoltaik im Immobilienbereich vor

Berlin (ots) - Die HypZert Fachgruppe "Energie und Umwelt"

(https://www.hypzert.de/de/mitgliederbereich/fachgruppen/energie-umwelt) hat

ihre jüngste Studie zur Bewertung von Photovoltaik-Anlagen veröffentlicht. Das

Thema erneuerbare Energien ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im

Februar 2022 und der fatalen Abhängigkeit Deutschlands von russischen

Energielieferungen hochaktuell. So soll das "Osterpaket" von

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck - das im April 2022 verabschiedete

Energiewendegesetz - den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich beschleunigen.

Als zweitwichtigste Energiequelle nach der Windenergie spielt Photovoltaik hier

eine entscheidende Rolle beim Erreichen des Ziels, Deutschlands Stromversorgung

bis 2035 unabhängig zu machen und komplett auf erneuerbare Energien umzustellen.

Unter anderem sieht das Gesetz vor, die Rahmenbedingungen für den Ausbau von

Photovoltaik-Dachanlagen zu verbessern.



Die HypZert Studie "Photovoltaik im Fokus der Immobilienbewertung" stellt

technische Grundlagen und Neuerungen vor, informiert über Planungsrecht,

Wertermittlung, Kosten und Stromerträge sowie Nutzungsdauern. Auch die Themen

Stromspeicherung und Versicherungsschutz, steuerliche und

Bewirtschaftungsaspekte werden von den Autoren beleuchtet. "Die Experten der

HypZert Fachgruppe zeigen in ihrer Veröffentlichung ganz konkret auf, worauf

Gutachterinnen und Gutachter bei der Bewertung von PV-Anlagen achten sollten, um

zu einer fundierten Einschätzung zu kommen", erläutert Dr. Jan-Peter Annecke,

Bereichsleiter bei der Helaba und Vorsitzender des Aufsichtsrates der HypZert.

"Die Studie stellt zum einen Entwicklungen der PV-Technik und der Kosten dar,

zum anderen auch steuerliche und versicherungsrelevante Aspekte", so Annecke

weiter.





Entwicklung der PhotovoltaikPhotovoltaikanlagen (PV-Anlagen) haben in den letzten 20 Jahren in Deutschlandeine enorme Verbreitung erfahren. Knapp neun Prozent aller Gebäude inDeutschland sind mittlerweile mit PV-Anlagen ausgestattet. Um die Ziele derEnergiewende mit einem weitestgehend aus erneuerbaren Energien gedecktenEnergiebedarf zu erreichen, muss die PV-Leistung massiv ausgebaut werden.Moderne PV-Anlagen besitzen einen Batteriespeicher, um den Strom dann nutzen zukönnen, wenn man ihn wirklich braucht - vor allem am frühen Morgen und am Abend,wenn PV-Anlagen wenig bis gar keinen Strom liefern.Die Anschaffungs- und Bewirtschaftungskosten von PV-Anlagen haben sich imletzten Jahrzehnt deutlich reduziert. Die Preise für PV-Module sind seit demJahr 2010 um 90 Prozent gesunken. Ebenso hat sich die Höhe von Dachpachten fürPV-Anlagen rückläufig entwickelt. Um eine noch stärkere Marktdurchdringung vonKleinanlagen zu fördern, können seit Juni 2021 Betreiber von PV-Anlagen bis zu10 kW bei der Finanzverwaltung einen Antrag auf Steuerbefreiung stellen underklären, dass der Betrieb der Anlage ohne Gewinnerzielung erfolgt.Ausblick"Die Studie gibt auch einen Ausblick auf zukünftig erwartbare Entwicklungen",betont Aufsichtsrat Annecke. "Demnach werden Photovoltaik und Speichertechnik imKontext verbesserter und innovativer Gebäudeenergieansätze künftig eine nochgrößere Bedeutung erlangen. Beispielsweise wird die Integration vonBatteriespeichern von Elektrofahrzeugen in die kurzfristige Speicherung vonSolarstrom sicher zu einer weiteren Effizienzsteigerung und einer höherenAkzeptanz der PV-Technik führen."Problematisch könnte sich auswirken, dass Deutschland in der Energiewende starkvon Importen, vor allem aus China, und einem reibungslosen Funktionieren derLieferketten abhängig ist. Eine stärkere Verlagerung der Produktion nach Europaist den Autoren zufolge daher wünschenswert und angedacht.Die aktuelle, umfangreiche Studie zum Thema Photovoltaik kann über den HypZertShop unter https://www.hypzert.de/de/hypzert-shop bezogen werden.Über die HypZertDie HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle fürImmobiliengutachter/innen. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände derdeutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 zertifiziertImmobiliengutachter nach Kriterien der ISO/IEC 17024.Das Fachwissen von Gutachtern für Spezialthemen bündelt HypZert in elfFachgruppen. Die Fachgruppe Energie & Umwelt wurde 2009 gegründet undbeschäftigt sich mit Fragestellungen der Energieeffizienz, Nachhaltigkeit undErneuerbare Energien im Bereich der Immobilienbewertung.