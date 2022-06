Was macht die Krise mit dem NPL Markt? / Rückblick auf das NPL Forum 2022 (FOTO)

Heidelberg (ots) - Bereits zum 17. Mal trafen sich am 1. Juni knapp 200

hochrangige Vertreter aus der Politik, der Bankenwelt und von Servicern im

Bereich Non-Performing-Loans (NPLs), um sich über die Entwicklungen auf dem

Markt für NPLs auszutauschen.



Der diesjährige Untertitel des NPL Forums lautete: "Regulierung, Risikosteuerung

und Innovation/KI im Kreditgeschäft" und diese Themen wurden in hochkarätigen

Vorträgen und lebhaften Diskussionsrunden näher erörtert. Immer wieder kam die

Sprache hierbei auf die Auswirkungen der derzeitigen Krisen zurück. Denn nach

der Coronapandemie steht die Weltwirtschaft mit dem Ukrainekrieg, den Problemen

mit Lieferketten und den teilweise signifikant steigenden Kosten vor großen

Herausforderungen. Welche Auswirkungen das auf die Bankenwelt hat, mag im Moment

noch keiner einschätzen. Die Vertreter vor Ort waren sich jedoch einig, dass man

mit großer Wahrscheinlichkeit im Bereich NPL zumindest in einigen Assetklassen

mit steigenden Volumina rechnen muss.