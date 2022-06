Neues verbrauchsbasiertes IoT-Preismodell von Blues Wireless ersetzt Abonnementmodelle der Konkurrenz

BEVERLY, Massachusetts, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Blues Wireless , der aufstrebende Marktführer bei der Definition des kompletten IoT-Edge-to-Cloud-Marktes, gab heute eine Preisaktualisierung bekannt, die das branchenübliche abonnementbasierte Modell durchbricht. Die Aktualisierung vereinfacht die Art und Weise, wie Kunden für Datenübermittlungsdienste über die Hardware und Software von Blues Wireless bezahlen und diese in Anspruch nehmen, drastisch.

Blues Wireless ist das einzige IoT-Unternehmen, das ein winziges 30 mm x 35 mm großes Low-Power-Design anbietet, ein sicheres System-on-Module (die Notecard ), das 500 MB Prepaid-Mobilfunkverbindung enthält. Neben dem kleinen Formfaktor, dem stromsparenden Design, der robusten Sicherheit und der integrierten Mobilfunkverbindung verfügen die Notecards auch über eine systemeigene Datenbank, Dateiverwaltung und maschinelle Lernfunktionen. Mit dem Kauf einer Blues Notecard erhalten die Kunden kostenlosen, unbegrenzten Zugang zu Blues Notehub , einer Cloud-basierten Software as a Service (SaaS), die es den Kunden ermöglicht, Projekte zu erstellen und ihre IoT-Geräte vom Prototyp bis zur Produktion in großem Umfang zu aktivieren, zu konfigurieren und zu verwalten.

Blues bietet seinen Kunden jetzt die Möglichkeit, Consumption Credits zu erwerben, die sie für Notehub-Dienste verwenden können, z. B. für das Routing von Ereignissen an ihre bevorzugten Cloud-Lösungen wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud. Die Kunden bestimmen, was sie kaufen, wie sie es verwenden und wofür sie es nutzen. Mengenrabatte sind inbegriffen. Volle Transparenz - keine Abonnements, Verpflichtungen oder lästigen Gebühren.

„Unser Hauptziel ist es, die Komplexität bei der Anbindung von IoT-Geräten an die Cloud zu beseitigen", so Ray Ozzie , Gründer und CEO von Blues Wireless. „Die Notecard hat das Spiel grundlegend verändert, indem sie die Komplexität zum Teil durch eingebettete Mobiltelefone beseitigt. Heute ändern wir das Spiel mit Notehub erneut, indem wir die Komplexität durch die Einbettung von PaaS beseitigen. Vom Gerät in die Cloud: kein Abonnement erforderlich."