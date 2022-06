ZAMARAD BETRITT DEN BEGEHRTEN SIEGERKREIS

SAN FRANCISCO, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- ZAMARAD, eine Smaragd-Pferdeskulptur, ist eine Klasse für sich in der Welt Blockchain-basierter Vermögenswerte.

Der Wert dieses einmaligen Meisterwerks eines Pferdekopfes mit leuchtenden Augen ist sofort und überzeugend erkennbar. Er wurde vom brasilianischen Künstler Florinaldo Souza dos Santos aus einem Berg in Bahia gehauen und besteht vollständig aus Smaragd - einem der seltensten Smaragde, die in der jüngeren Geschichte ausgegraben wurden - in einer Matrix aus Biotit, Schiefer und Kristall.

Mit einem Gewicht von 132 Pfund und insgesamt 17.420 Karat erforderte ein Stein von solcher Größe und solchem Wert von seinem Bildhauer ein Höchstmaß an Geduld, um diese Perfektion zu erreichen. Dos Santos benötigte sechs Monate, um jedes Detail akribisch zu schnitzen.

„Ein Fehler kann den gesamten Stein gefährden", sagte er.

Die Mühe des Handwerkers ist es wert: Die majestätische Präsenz der ZAMARAD ist beeindruckend, ihre stechenden Augen elektrisierend - ein kulturelles Symbol für Mut und Freiheit, für unbändigen Geist und Stärke.

Das ideale Schaufenster für eine solche Rarität: die exklusive Welt der Blockchain-Technologie. ZAMARAD betritt die Blockchain-Plattform Cardano mit einem hochkarätigen digitalen Eigentumsnachweis NFT.

Die Skulptur des Smaragdpferdes wird in einer umgekehrten Auktion versteigert, was diesem einzigartigen Objekt angemessen ist: Beginnend bei 100 Millionen ADA wird der Preis alle 10 Minuten um 10.000 ADA gesenkt, bis er insgesamt 40 Millionen ADA erreicht hat, um sich dann wieder auf 100 Millionen ADA einzustellen.

Die Herkunft, das Material, die Echtheit und die Provenienz von ZAMARAD, der sich derzeit in einer privaten Kunstsammlung in Dubai befindet, wurden von mehreren unabhängigen Gemmologen genauestens geprüft.

Vollständige Transparenz - von der offiziellen Bewertung über die Treuhandfähigkeit bis hin zur Verfügbarkeit der Dokumentation - gewährleistet die Integrität des Erwerbs und die volle Kontrolle über die Skulptur sowohl in der digitalen als auch in der physischen Welt. Die Fractionalisierung des Zamarad NFT kann dem Anleger eine clevere Renditeoption bieten.

Für den anspruchsvollen Kunstsammler, NFT-Liebhaber und Investor ist dieses einmalige Rennen der ultimative Gewinn.

