Auf einen Rekordwert von 1,6 Milliarden US-Dollar sind die Sponsoringeinnahmen nach Schätzungen von IEG, einem Beratungsunternehmen für Sportpartnerschaften, unter anderem durch die Partnerschaften mit Kryptowährungsunternehmen in der Saison 2021/22 gestiegen. Das sind gut 200 Millionen US-Dollar mehr als in der vorangegangenen Saison. Die Einnahmen stammen aus Deals für Arena-Namensrechte oder vom Anbringen der Logos auf den Trikots der Spieler. Allein die Vereinbarung mit der Krypto-Handelsplattform Coinbase bringt der Association 192 Millionen US-Dollar über vier Jahre hinweg ein, so CNBC.

Auf der Teamebene haben die Los Angeles Lakers mit der Plattform Crypto.com einen Vertrag über 700 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Dafür prangt nun an den Gemäuern der Spielheimstätte der Name Crypto.com Arena für die kommenden 20 Jahre. Die Golden State Warriors traten ihre globalen Rechte für zehn Millionen US-Dollar an die Krypto-Börse FTX ab. Dasselbe Unternehmen sicherte sich auch die Arena-Namensrechte für die Miami Heat. Eine weitere Franchise, die einen lukrativen Deal abschloss, sind die Brooklyn Nets. Das Teammanagement konnte sich im September 2021 30 Millionen US-Dollar pro Saison von der Brokerage-Handelsplattform Webull sichern.

Laut IEG stellen diese Krypto-Partnerschaften eine ganz neue Dimension des Sponsorings dar. "Die Sponsoring-Aktion aus dem Krypto-Sektor ist etwas, das wir noch nie zuvor gesehen haben", sagte Peter Laatz, der globale Geschäftsführer von IEG. Krypto-Partnerschaften sind jetzt die zweitlukrativste Sponsoring-Kategorie für die NBA. Mehr Geld fließt nur aus dem Tech-Sektor in die Töpfe der von Commissioner Adam Silver geführten National Basketball Association.

Unter den vier großen Sportligen rangierte die NBA bei den Sponsoringeinnahmen an dritter Stelle. Die US-amerikanische Profiliga im American Football, die NFL, erhielt nach Angaben der IEG am meisten mit fast zwei Milliarden US-Dollar in der Spielzeit 2021/22. An zweiter Stelle folgten die Baseballmannschaften der MLB, die 1,7 Milliarden US-Dollar an Sponsorengeldern einheimsten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

