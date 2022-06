Der Schlussantrag des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs Athanasios Rantos verspricht gute Nachrichten für geschädigte Autofahrer, besonders für Mercedes-Kunden. Danach dürfte sich Schadensersatzansprüche gegen die Autobauer viel einfacher durchsetzen lassen. „Bis lang hat sich VW mit seinem Motor EA288 und Mercedes immer hinter einem nachzuweisenden Vorsatz bei der Sittenwidrigkeit versteckt, nun reicht aber schon eine Fahrlässigkeit aus.“, erklärt Rechtsanwalt Markus Mingers (www.mingers.law).

Von Ravensburg nach Luxemburg

Anstoß für das Verfahren ist der Vorlagebeschluss des Landgerichts Ravensburg. In dem Fall erhob der Käufer eines gebrauchten Mercedes, der mit einem Thermofenster ausgestattet war, Klage gegen den Hersteller auf Schadensersatz. Nach einer ersten Einschätzung des LG Ravensburg handelte es sich bei dem Thermofenster um eine unzulässige Abschalteinrichtung, die Frage inwieweit der Autobauer sich haftbar gemacht habe, bleibt aber dem EuGH überlassen.

Verbraucherfreundlicher Schlussantrag

Gemäß den Ausführungen des Generalanwalts haben die Erwerber eines Fahrzeugs, dass mit einer illegalen Abschalteinrichtung versehen ist, gegen den Hersteller einen Ersatzanspruch, selbst wenn die illegalen Abschalteinrichtungen fahrlässig verwendet worden sind. Dieses Urteil würde einen extremen Einfluss auf die deutsche Rechtsprechung haben, denn bisher ging der Bundesgerichtshof davon aus, dass eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung vorliegen muss, worauf eben nicht allein durch die Verwendung von Thermofenster geschlossen werden dürfe. Hoffnung besteht, denn der EuGH schließt sich nicht nur der Rechtsauffassung des Generalanwalts häufig an, sondern hat bereits in der Vergangenheit hohe Ansprüche an die Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen gestellt.

Meilenstein für Betroffene

„Damit dürfte die Verteidigungslinie bei Mercedes, sowie bei VW durchbrochen sein. Diese Stärkung der Verbraucherrechte setzt die gesamte Autoindustrie unter Druck!“, so Rechtsanwalt Markus Mingers (mingers.law). „Das könnte der Gamechanger im Abgasskandal sein.“

Bislang wurde Mercedes-benz noch nicht vom Bundesgerichtshof zu Schadensersatz verurteilt, wobei sich immer auf die unklare EU-Rechtslage berufen wurde. Mit diesem Urteil stünde Mercedes-Benz allerdings einer neuen Klagewelle gegenüber und diesmal würde die Geschädigtem alle Trümpfe in der Hand halten.

