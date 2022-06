Maritime Resource treibt Bau der Goldmine weiter voran!

Mit Verve treibt Maritime Resources (0,08 CAD; CA57035U1021) den Bau seiner ersten Goldmine auf dem Hammerdown-Projekt in der Provinz Neufundland voran. Die Kanadier veröffentlichten dazu nun ein Update. Demnach hat man das Projektdesign für die Produktion abgeschlossen, analysiert die möglichen Goldgrade und arbeitet an der Infrastruktur. Zudem wurden nun Angebote für das nötige Equipment eingeholt.

Wichtig sind in dieser frühen Phase des Minenbaus die metallurgischen Tests. So hatte sich Maritime Resources den Goldverarbeitungskreislauf der Nugget Pond-Verarbeitungsanlage gekauft. Hier wurden nun representative Proben sowohl vom Vorkommen auf Hammerdown, als auch beim benachbarten Orion-Deposit analysiert. Demnach kommt die Analyse auf Goldgrade von hervorragenden 95,9 Prozent bzw. 90,3 Prozent. Das bedeutet, dass das vorverarbeitete Gestein (das sortierte Erz) diese Prozentsätze an Gold enthält. Allgemein gelten Werte ab 90 Prozent als sehr gut. Es gibt aber auch Minen, die mit geringeren Graden wirtschaftlich betrieben werden. Maritime hat zu dem Sortierprozess auch ein Video veröffentlicht (siehe unten). Das Unternehmen plant bisher mit einem Produktionsstart um den Jahreswechsel (siehe hier). Läuft alles nach Plan, sind die aktuellen Kurse bei der Aktie eine Chance zum Einstieg.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,08 C$

Börsenwert: 38 Mio. C$

Aktienzahl (voll verwässert): 426,9 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)

Schulden: keine

Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$), Sprott Equity Research (Buy, Kursziel: 0,30 CAD)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital

