Hamburg (ots) - Vorhang auf für ganz besondere Bohnen: Mit roasted. hat Tchibo

gemeinsam mit lokalen Röstereien eine Bühne geschaffen, um allen Kaffeefans die

Welt des Specialty Coffees näher zu bringen. Neben herausragenden Kaffees geht

es dabei vor allem um die Rösterinnen und Röster und ihre ganz persönlichen

Geschichten. Auf roasted. kann man die ganze Vielfalt des Kaffees erleben - und

einfach nach Hause bestellen: https://www.tchibo.de/roasted-c402036820.html



Besondere Bohnen - aus der Nachbarschaft





Welche Geschichte steckt hinter ihren außergewöhnlichen Kaffees? Was treibt dieRösterinnen und Röster an? Warum schmeckt ihr Kaffee so besonders? Auf roasted.erfahren alle, die Kaffee lieben das und noch viel mehr: Etwa über denKaffeeanbau, die Aufbereitung im Ursprung, das individuelle Röstprofil derRösterei - und eine persönliche Zubereitungsempfehlung. Jede Rösterei stelltsich dabei mit ihren eigenen Worten selbst vor. Mit Bonanza, Heilandt und FiveElephant und anderen sind in der Third Wave Kaffeeszene bereits bekannte Namenvertreten. Aber auch neu gegründete Röstereien, die für Women Empowerment stehenoder solche, die nur koffeinfreien Specialty Coffee anbieten, sind dabei. Wassie verbindet? Alle eint der hohe Anspruch an ihre Bohnen, die gemeinsamen Werteund die grenzenlose Hingabe für Specialty Coffee.Die ganze Welt der Specialty Coffees"Mit roasted. haben wir gemeinsam mit den Röstereien eine Specialty CoffeePlattform geschaffen. Hier können sich alle, die besonderen Kaffee lieben,informieren, sich inspirieren lassen und auch unkompliziert nach Hausebestellen. Gleichzeitig bieten wir mit roasted. den lokalen Röstereien die Bühneihren außergewöhnlichen Kaffee zu präsentieren und sich über ihre Nachbarschafthinaus bekannt zu machen. Von Anfang an haben wir das Konzept gemeinsamentwickelt: Wir möchten auf diese Weise unsere gemeinsame Wertschätzunggegenüber dem Produkt Kaffee zum Ausdruck bringen und zum Entdecken undAusprobieren einladen", erklärt Gina Staschke, Lead Digital Innovation Coffeebei Tchibo.Nach nur einem Jahr von der Idee bis zur Umsetzung sind zum Start 16 Röstereienaus ganz Deutschland dabei, die insgesamt 75 verschiedene Kaffees anbieten - vomFilterkaffee, Omni-Roast bis zum Espresso. "Wir freuen uns sehr, dass wir vonAnfang an so viele spannende Partnerinnen und Partner gewinnen konnten", soStaschke. Um die ganze Geschmacksvielfalt der Specialty Coffees zu zeigen, gibtes besondere Probierpakete - etwa entlang des Aromarads oder derHerkunftsländer.Die ganze Welt der Specialty Coffees von lokalen Röstereien entdecken auf:https://www.tchibo.de/roasted-c402036820.htmlPressekontakt:Karina Schneider, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 38 62E-Mail: mailto:karina.schneider@tchibo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9283/5239100OTS: Tchibo GmbH