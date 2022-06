Midea V8 Global Launch in Dubai, führend in der VRF-Revolution durch Technologie

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Midea Building Technologies hat die V8-Serie VRF

in Dubai eingeführt. Dieses herausragende Produkt ist in der Lage, viele

Probleme der Branche durch die Technologien ShieldBox, SuperSense und HyperLink

zu lösen.



Der Trend zu kohlenstoffarmen, intelligenten Lösungen und die Überwindung der

Probleme der traditionellen VRF-Industrie zwingen zu einem Wandel in der

Branche. Gene Sun, GM von Midea KONG Intelligent Building Ltd, stellte das

Konzept der iBuilding-Lösungen vor. Mithilfe von Big Data, IoT, 5G und anderen

Technologien können iBuilding-Lösungen die Interoperabilität von Menschen,

Geräten und Räumen während ihres gesamten Lebenszyklus realisieren.