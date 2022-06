Zwölf Euro Mindestlohn Bauern bangen um Erdbeeren, Spargel und Wein

Osnabrück (ots) - Zwölf Euro Mindestlohn: Bauern bangen um Erdbeeren, Spargel

und Wein



Rukwied fordert einheitliche EU-Lohnuntergrenze - Schlechtes Spargel-Jahr für

Landwirte



Osnabrück. Bauernpräsident Joachim Rukwied sorgt sich angesichts der Anhebung

des Mindestlohns in Deutschland um Erdbeeren, Spargel und Wein. Im Interview mit

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte er: "Es gibt Winzer, die wissen

nicht, ob sie in zwei oder drei Jahren noch wirtschaftlich Wein herstellen

können." Der auf 12 Euro steigende Mindestlohn mache die Herstellung in

Deutschland teurer. Das gelte auch für Landwirte, die Sonderkulturen wie Spargel

oder Erdbeeren anbauen und auf den Einsatz von Erntehelfern angewiesen seien.

Die Konkurrenz aus der EU sei davon nicht betroffen und könne in der Folge

günstigere Ware nach Deutschland exportieren, so Rukwied. Er forderte: "Wir

brauchen einen europäischen Mindestlohn, sonst wandert die Erzeugung ab in

andere Länder."