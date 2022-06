Die breite Aufstellung des Portfolios im deutschen Mittelstand und die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus allen Branchen hat sich in den beiden vergangenen, von der Pandemie geprägten Geschäftsjahren bewährt. Das Portfolio ist trotz der teilweisen zwischenzeitlichen Marktverwerfungen stabil geblieben. Aufgrund von zwei Veräußerungen und geringer Risikovorsorge konnte 2021 ein EBT von mehr als 100 Mio. Euro erzielt werden. Gegenwärtig verwaltet die HANNOVER Finanz ein in mittelständische Unternehmen investiertes Kapital von mehr als 700 Mio. Euro. Goetz Hertz-Eichenrode, Sprecher der Geschäftsführung der HANNOVER Finanz resümiert bei der Jahrespressekonferenz am vergangenen Dienstag in Hannover: "Trotz eines schwer prognostizierbaren und sehr volatilen Marktumfeldes konnte die HANNOVER Finanz ein Rekordjahr abschließen. Für uns hat sich damit wieder einmal bewiesen, dass sich gute strategische Geschäftspartnerschaften und ein belastbares unternehmerisches Know-how in der Praxis mit ganz konkreten Ergebnissen auszahlen."



Fünf neue Unternehmensbeteiligungen



Die HANNOVER Finanz hat sich 2021 an fünf neuen mittelständischen Unternehmen beteiligt, drei im Rahmen einer Nachfolgeregelung und zwei Wachstumsfinanzierungen. Insgesamt investierte die HANNOVER Finanz über 114 Mio. Euro.



- Dental Direkt GmbH, Spenge (Nachfolge) - Europas führender Produzent für keramische Fräsblanks in der Dentalindustrie mit einem eigenen digitalen Fräszentrum

- Löwenstark Digital Group GmbH, Braunschweig (Nachfolge) - Online Marketing Agentur

- Bühr Gruppe, Gerlingen (Wachstum) - technische Gebäudeausstattung - First Climate AG, Bad Vilbel (Wachstum) - CO2-Management und Lösungen zur Klimaneutralität für Unternehmen

- Hübers Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH, Bocholt (Nachfolge) - Hidden Champion im Bereich Verguss- /Infusionsanlagen sowie Forschung und Entwicklung für Technologien, die u.a. in der E-Mobilität und in Windkraftanlagen verwendet werden