Mehr Freihandel wagen

Berlin (ots) - "Wir stehen nicht nur vor einer geopolitischen, sondern auch vor

einer handelspolitischen Zeitenwende. Die Diversifizierung der Lieferketten hat

begonnen. Sie ist auch politisch gewollt, aber dafür müssen dann auch endlich

die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Unternehmen brauchen

einen erweiterten handelspolitischen Rahmen, in dem sie neue Absatz- und

Beschaffungsmärkte erschließen können. Wir brauchen mehr und vor allem

ratifizierte Freihandelsabkommen", so Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute in Berlin

zur Entwicklung des deutschen Außenhandels.



"Darüber hinaus müssen die immer weiter zunehmenden bürokratischen Anforderungen

an die Unternehmen abgebaut werden. Es wäre dringend geboten, eine Strategie zur

Stärkung des deutschen Außenhandels zu entwickeln, anstatt ihn zur Erreichung

immer weiterer wirtschaftsfremder Ziele zu instrumentalisieren", so Jandura

heute in Berlin.