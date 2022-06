NÜRNBERGER Versicherung benennt neuen Vorstandsvorsitzenden (FOTO)

Nürnberg (ots) - Im Konzernvorstand der NÜRNBERGER steht eine wichtige Änderung

an: Er bekommt 2023 einen neuen Vorsitzenden. Der Aufsichtsrat hat Harald

Rosenberger (45) zum Nachfolger von Dr. Armin Zitzmann (61) berufen. Zitzmann

ist seit 1999 Vorstandsmitglied der NÜRNBERGER und übernahm 2013 den Vorsitz.

Der Wechsel findet mit dem Ende der Hauptversammlung 2023 statt.



Harald Rosenberger kam 2017 von der Munich Re zur NÜRNBERGER und ist dort

seitdem Vorstandsmitglied unter anderem der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG.

2019 wurde er in den Konzernvorstand berufen, hier verantwortlich für die

Lebens- und Krankenversicherungen. Mit der Wahl des internen Kandidaten

entschied sich der Aufsichtsrat auch für die Fortsetzung der aktuellen

Unternehmensstrategie, die Rosenberger mitentwickelt hat.





Armin Zitzmann führte die NÜRNBERGER erfolgreich durch ein schwieriges, vonNiedrig-zinsen geprägtes wirtschaftliches Umfeld: Der Versicherer weist einesolide Finanzstärke auf und ist einer der verlässlichsten Dividendenzahler inDeutschland.In seiner Amtszeit hat Zitzmann bedeutende Weichenstellungen für die Zukunft derNÜRNBERGER vorgenommen. Am sichtbarsten: die Neuausrichtung der Marke NÜRNBERGERim Jahr 2017. Strategisch besonders wichtig war die Umorganisation derVertriebsstruktur und -betreuung. Durch das Bündeln von Verwaltungsaufgaben unddas Einrichten neuer Serviceeinheiten in der Firmenzentrale wurde der Grundsteinfür einen zukunftsfähigen Vertrieb gelegt. Neben der Optimierung des klassischenVerkaufs trieb er auch das Online-Geschäft voran, unter anderem mit der Gründungder digitalen Einheit Evo-X. Zudem wurde während seines Vorstandsvorsitzes diegrundlegende Modernisierung der IT-Systeme auf den Weg gebracht sowie das ThemaNachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie integriert.Pressekontakt:Ulrich ZeidnerLeitung UnternehmenskommunikationNÜRNBERGER Versicherungmailto:Ulrich.Zeidner@nuernberger.de(0911) 531-6221Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43337/5239130OTS: NÜRNBERGER Versicherung