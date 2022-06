Welttag der Umwelt / Dekarbonisierung der Flughäfen schreitet kontinuierlich voran - gezielte Förderprogramme der Bundesregierung erforderlich

Berlin (ots) -



- Flughäfen reduzieren ihren CO2-Ausstoß um 35 Prozent seit 2010

- Bereits 34 Prozent aller am Flughafen genutzten Fahrzeuge werden mit

alternativen Antrieben (Erdgas, Hybrid, Elektro, H2) betrieben

- Flughafenverband fordert gezielte Förderprogramme der Bundesregierung



Die ADV-Flughäfen haben sich ein verbindliches und ambitioniertes Klimaziel

gesetzt: Klimaneutralität bis 2045. Dafür treffen Airports

Investitionsentscheidungen nach ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen

Aspekten. Seit 2010 wurden bereits über alle Standorte die CO2-Emissionen um 35

Prozent verringert. "Die Flughäfen haben standortspezifische Strategien und

Maßnahmen entwickelt, um in den kommenden Jahren ihren CO2-Ausstoß auf null zu

reduzieren. Damit leisten die Flughafenbetreiber einen unverzichtbaren Beitrag

für das Ziel einer klimaneutralen Luftfahrt", erklärt Ralph Beisel,

ADV-Hauptgeschäftsführer.





Große wirtschaftliche Herausforderungen aufgrund von Corona, die Inflation undder Ukraine-Krieg katapultieren die Unsicherheiten für die gesamteLuftverkehrswirtschaft auf ein völlig neues Niveau. Auch in diesen bewegtenZeiten halten alle Flughäfen unvermindert an ihren Klimaschutzprogrammen fest.Zu den maßgeblichen Innovationen gehören eine bessere Energieeffizienz derGebäude und den technischen Anlagen, die Umstellung auf grüne Energiequellen,Investitionen in hybrid oder voll-elektrisch betriebene Servicefahrzeuge undInvestitionen in Umweltprojekte, wie etwa Klimawälder. Um die Programme an denStandorten umzusetzen, werden die Flughäfen im nächsten Jahrzehnt mehrereMilliarden investieren.Ralph Beisel fordert die neue Bundesregierung auf, den Weg zur klimaneutralenTransformation der Flughäfen zu unterstützen: "Die rot-grün-gelbeBundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, die "Flughäfenauf ihrem Weg zur Klimaneutralität zu fördern". Diesem Versprechen imKoalitionsvertrag müssen jetzt konkrete Taten folgen. Wer viel fordert, der mussauch fördern. Ich erwarte, dass die von der Corona-Krise gebeutelten Flughäfendurch Förderprogramme des Bundes unterstützt werden."Gleichzeitig fordert der Flughafenverband eine europäische Klimapolitik, diefairen Wettbewerb auch außerhalb Europas sichert und die Verlagerung von Verkehrund CO2-Emissionen ohne Nutzen für das Klima (Carbon-Leakage) verhindert. DasKlimaschutzprogramm der Europäischen Kommission "Fit for 55" darf nicht zuBenachteiligungen von Europas Luftverkehrswirtschaft führen. "ZwischenKlimaschutz und Konnektivität darf kein ODER, sondern muss ein UND stehen", soRalph Beisel.Bis 2030 streben die ADV-Flughäfen eine CO2-Reduzierung von 65 Prozent an. Bis2045 möchten alle deutschen Flughäfen einen klimaneutralen Flughafenbetrieberreichen.