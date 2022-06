CapitaLand Investment verpflichtet sich zu Netto-Null bis 2050

SINGAPUR, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- CapitaLand Investment Limited (CLI) setzt sich verstärkt für Nachhaltigkeit ein und hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um diese Verpflichtung erfolgreich umzusetzen, strebt CLI an, seine absoluten Scope 1- und 2-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 46 % statt 28 % gegenüber dem Basisjahr 2019 zu reduzieren. Diese neuen Ziele zur Verringerung der Treibhausgasemissionen werden von der Initiative Science Based Targets [1] (SBTi) zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C gemäß den Zielen des Pariser Abkommens [2] bestätigt. CapitaLand ist eines der wenigen in Singapur ansässigen Unternehmen, das über von der SBTi genehmigte CO2-Ziele für seine umfangreichen weltweiten Aktivitäten verfügt, die sich am 1,5-°C-Szenario orientieren.

Die neue Netto-Null-Verpflichtung baut auf bestehenden Nachhaltigkeitszielen auf, die im Nachhaltigkeits-Masterplan 2030[3] von CapitaLand dargelegt sind, der im Oktober 2020 vorgestellt wurde. Dazu gehören die Beschleunigung des Übergangs zu einem kohlenstoffarmen Unternehmen, vermehrte Wassereinsparungen und Widerstandsfähigkeit sowie das Ermöglichen einer Kreislaufwirtschaft.

CLI hat heute zusammen mit der Veröffentlichung seines 13. globalen Nachhaltigkeitsberichts, der seine Nachhaltigkeitsleistung im Jahr 2021 abdeckt, seine Netto-Null-Verpflichtung bekannt gegeben. CLI ist auf dem besten Weg, sein Netto-Null-Ziel sowie die Ziele des Masterplans 2030 für Nachhaltigkeit zu erreichen.

Lee Chee Koon, Group Chief Executive Officer von CLI, erklärte: „Nachhaltigkeit steht bei allem, was wir tun, an erster Stelle, und wissenschaftlich fundierter Klimaschutz ist unerlässlich. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, nicht nur zu den Netto-Null-Kohlenstoffzielen Singapurs beizutragen, sondern auch in den Gemeinden, in denen wir weltweit tätig sind, zu einem kohlenstoffarmen Geschäft überzugehen. Das Erreichen von Netto-Null bis 2050 erfordert eine Vielzahl von Initiativen, und wir werden weiterhin regelmäßig über unsere Nachhaltigkeitsleistung und -wirkung berichten. Die Nachhaltigkeitsreise von CapitaLand hat bereits vor über 20 Jahren begonnen und heute sind wir als weltweit führender Akteur im Bereich Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche bekannt. Wir schätzen das Vertrauen und die Unterstützung unserer Stakeholder, während wir weiterhin Gutes und das Richtige tun."