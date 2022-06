- Mehr als die Hälfte aller Klein- und Mittelbetriebe sind nicht mehr in Betrieb. 20 Prozent der Großfirmen liegen ebenfalls still.

GENF (dpa-AFX) - Vor 100 Tagen hat Russland seinen Angriff auf die Ukraine begonnen. Die Folgen des Krieges betreffen nicht nur Millionen Menschen in der Ukraine, sondern potenziell auch mehr als eine Milliarde in anderen Regionen, wie am Freitag vorgelegte Daten und Prognosen der Vereinten Nationen zeigen.

