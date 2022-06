Fachkräftemangel im Mediensektor Wirtschaftsjournalist*innen gesucht (FOTO)

Bonn (ots) - Im Journalismus mangelt es zunehmend an Spezialisten, vor allem in

den Ressorts Wirtschaft und Finanzen. Das berichtet der journalist, das Magazin

für Journalist*innen, in seiner aktuellen Ausgabe. Selbst um reguläre

Wirtschaftsredakteursstellen ohne Leitungsfunktion zu besetzen, werden bereits

Headhunter eingeschaltet. "Gerade qualifizierte Fachjournalisten - aber auch

nahezu jedwede Führungskraft müssen Sie handverlesen suchen", sagt

Personalberaterin Jessica Bunjes, die auf Stellenbesetzungen für Medien und

Verlage spezialisiert ist.



Auch bei Axel Springer spüre man den Fachkräftemangel in dieser Zielgruppe

bereits seit einiger Zeit, zeigen Recherchen des journalists. Lucas Galas, Head

of Talent Attraction bei Axel Springer National Media & Tech, sagt: "Die Anzahl

an Bewerbungen ist rückläufig." Ein Teil des Recruitingbedarfs deckt Springer

über die hauseigene Journalistenschule Freetech.