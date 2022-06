Staatliche Förderung bleibt relevant



Es ist Fakt, dass sich über lange Jahre bewährte Garantieprodukte kaum mehr wirtschaftlich kalkulieren lassen. Zinsdiskussionen und stark anziehende Preise wirbeln die Märkte auf. Wer als Verbraucher seinem mühsam Ersparten nicht beim Verfall zuschauen möchte, sucht nach alternativen Anlagemöglichkeiten und aufgrund der hohen Inflation oftmals auch nach Einsparmöglichkeiten. Und hat viele Fragen: Ist mein Erspartes noch gut aufgehoben? Wo drohen mir Negativzinsen? Wird meine Altersvorsorge noch reichen? Verbraucher müssen sich daran gewöhnen, dass ihre Finanzplanung nicht mehr in Stein gemeißelt ist, sondern durch die dynamischen Entwicklungen bestimmt wird.

Die aktuelle Situation verstärkt den Beratungsbedarf und zwar über alle Alters- und Verdienstgruppen hinweg. Die chancenorientierte Geldanlage, sei es in Investmentfonds oder als Bestandteil von Versicherungen, gewinnt weiter an Bedeutung. Aber sie ist kein Allheilmittel für jeden! Denn eins sollte man nicht vergessen: Im Mittelpunkt steht der Kunde. Nicht jeder kann oder will seine Ersparnisse am Aktienmarkt anlegen. Sicherheit ist für viele Anleger immer noch eines der wichtigsten Auswahlkriterien, wenn es um Geld geht. Auch ist das Interesse an staatlich geförderten Produkten ungebrochen. Mit Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent zum 1. Januar 2022 in Verbindung mit der weiterhin bestehenden Bruttobeitragsgarantie haben nahezu alle Fondsgesellschaften und die meisten Lebensversicherer ihre Riester-Angebote inzwischen vom Markt genommen. Die Möglichkeit, privat für die Rente vorzusorgen, hat sich so für Menschen mit geringen Nettomöglichkeiten noch weiter verschärft. Denn für viele ist eine staatliche Förderung mit der Sicherheit garantierter Leistungen enorm wichtig und dieser Personenkreis benötigt Unterstützung, wenn es darum geht, die ohnehin knappen Mittel optimiert anzulegen. Die staatlich geförderte Altersvorsorge steht nicht vor dem Aus. Aber es gilt, gute Konzepte zu reformieren und zukunftsfähig zu machen.