Wie Sie Ihr Vermögen vor Inflation schützen (FOTO)

Berlin (ots) - Die Inflation schreckt viele Menschen in Deutschland auf, die ihr

Geld auf Konten gelagert haben, wo es an Wert verliert. Was Sie bei der Anlage

in Sachwerte und Aktien beachten sollten, um Ihr Vermögen trotz der

Geldentwertung zu vermehren, erfahren Sie hier.



Die Inflation ist so stark wie lange nicht mehr





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Im März 2022 lag die Inflation in Deutschland bei etwa 7,3 Prozent, während sichdie Zinsen auf einem minimalen Niveau bewegten. Die Kombination führte zu einerrealen Entwertung des Geldes und der Kaufkraft in einer Stärke, wie es in derNachkriegszeit bislang noch nie der Fall gewesen ist.Die Marktentwicklungen durch die Pandemie haben nach einem anfänglichen Rückgangbereits für eine stärkere Inflation gesorgt als in den Jahren vor Corona. Einweiterer starker Einflussfaktor ist nun der Angriffskrieg Russlands auf dieUkraine, der den internationalen Handel und die Wirtschaftsleistung mehrererLänder massiv beeinträchtigt.Sparer*innen sollten daher umdenken und sich nach anderen Anlagemöglichkeitenumschauen, die ihr Vermögen vor der Inflation schützen: Finanzexperten gehenaktuell (Stand April 2022) davon aus, dass die Inflation in der Eurozone 2022insgesamt bei 5,1 Prozent liegen wird.Die starke Veränderung der Inflationsrate kommt für viele Menschen überraschend:Selbst während der Wirtschaftskrise 2008 lag sie bei lediglich 2,6 Prozent. DieAnpassung der Investitionen fällt manchen Menschen daher schwer. EntsprechendeSchritte sind allerdings dringend angeraten, wenn Sie kein Geld verlierenmöchten.Diese Anlagen eignen sich während der InflationManche Investitionen scheinen sich während der Inflation anzubieten, andere ehernicht. Allerdings ist in der aktuellen Situation in einigen Punkten Vorsichtgeboten. Grundsätzlich sollten Sie bei Ihren Investitionen eher langfristigdenken und nur Summen investieren, die Sie voraussichtlich für einen längerenZeitraum nicht benötigen. So haben Sie die Möglichkeit, längere Phasenauszusitzen, in denen die Entwicklung Ihrer Investitionen nicht so rosigaussieht.AktienAktien eignen sich bei Inflationsraten zwischen vier und sechs Prozent ambesten, um die Geldentwertung aufzufangen, wenn sie von erfolgreichenUnternehmen stammen: Größere Unternehmen und solche, die unverzichtbare Produkteund Dienstleistungen anbieten, können ihre Mehrkosten an die Kunden weitergeben,sodass ihr Wert nicht sinkt. Es lohnt sich also, auf Aktien derjenigenUnternehmen zu setzen, die beispielsweise Energie oder Lebensmittel liefern.Auch Betriebe, die in zukunftsträchtigen Branchen tätig sind (Medizin,