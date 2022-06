BERLIN (dpa-AFX) - Mit staatlichen Zuschüssen will die Bundesregierung angesichts stark gestiegener Kosten Pleiten besonders energieintensiver Firmen verhindern. Das Programm soll bald starten. Dafür eingeplant sind fünf Milliarden Euro, wie es am Freitag aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß. Eine Förderung "nach der Gießkanne" soll es nicht geben. Topmanager von Firmen, die die Zuschüsse in Anspruch nehmen, sollen auf Bonuszahlungen verzichten.

Ziel ist es, dass die Antragstellung für die bereits angekündigten Zuschüsse in den nächsten Wochen startet, wie es aus Kreisen des Ministeriums hieß. Die EU-Kommission muss das Programm noch beihilferechtlich genehmigen. Aus der Wirtschaft kam Kritik.