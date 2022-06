WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in robuster Verfassung. Im Mai setzte sich der solide Stellenaufbau fort, während die Arbeitslosigkeit auf sehr niedrigem Niveau stagnierte. Der Lohnauftrieb schwächte sich etwas ab, bleibt aber hoch. In einer ersten Reaktion legten an den Finanzmärkten der US-Dollar und die Kapitalmarktrenditen zu. "Der US-Arbeitsmarkt ist in Höchstform", kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.

Die US-Wirtschaft hat im Mai außerhalb der Landwirtschaft 390 000 Stellen geschaffen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 318 000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde um 22 000 Stellen nach unten revidiert, bleibt aber solide. In der Corona-Krise war der Arbeitsmarkt zeitweise dramatisch eingebrochen. Mittlerweile hat er sich deutlich erholt.