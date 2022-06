10 Jahre Zeller Seezauer

Zell am See-Kaprun (ots) - 10 JAHRE ZELLER SEEZAUBER - BESONDERE MUSIK, BUNTE

10 Jahre Jubiläum und Eröffnung mit WienerroitherDas 10-jährige Jubiläum und die offizielle Eröffnungsfeier des Zeller Seezauberswurde am 2. Juni feierlich zelebriert - mit dabei wichtiger regionalerKooperationspartner der Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, die KleidermanufakturWienerroither. Das Team rund um Regina Wienerroither setzt auf Natürlichkeit,Regionalität und Authentizität und vor allem: die Liebe zum Detail und dasbedingungslose Bekenntnis zur Qualität. So entstanden Dirndl und Gilets imeigens kreierten Zell am See-Kaprun Look. Die leuchtend blaue Farbe mit demDesign des Zell am See-Kaprun Logos strahlte mit der Lichtershow am See bei derEröffnungsfeier um die Wette.Premiere war einmalig in ÖsterreichBei der Premiere des Zeller Seezaubers im Sommer 2012 war die Veranstaltungeinmalig in ihrer Art in Österreich. Seit damals wurde das glasklare Wasser desZeller Sees nach Sonnenuntergang jedes Jahr zu einer eindrucksvollen Kulisse fürGroß und Klein. Bis zu 40 m hoch schießt das Wasser in die Luft. Neben Laser-,Licht- und Musikinstallationen wird auch immer eine Bildinszenierungpräsentiert.Technische Erweiterungen und verschiedene MottosDie Eventtechnik "Consortium" konnte in der Geschichte des Zeller Seezaubersstets Verbesserungen schaffen und Neues kreieren, um Farben noch intensiverdarzustellen und auch die Zuseher noch mehr in den Bann zu ziehen. Dazu gehörtendieses Jahr neue umweltfreundliche Schwimmkörper bei der Steganlage mit denenauch die Größe des Gesamtsystems noch eindrucksvoller wurde. Außerdem konnte derStromverbrauch durch ein anderes Pumpensystem deutlich reduziert werden.Die Themen des Zeller Seezaubers wurden mit jeder Sommersaison neu aufgesetzt.So gibt es für Gäste drei Mal pro Woche den Zeller Seezauber jeweils unter einemanderen Motto. Als Musikstück Teil der Show war 2018 ein selbst komponiertesLied der Zeller Bürgermusik eigens zum 140-jährigen Jubiläum - "Majestic Waters"war eine Komposition über das Lebenselixier Wasser.Neben den Abendshows "Best of 90ies" am Dienstag, "Original vs. Remix" amDonnerstag oder "Epic Music" am Sonntag gibt es seit einigen Jahren auch amNachmittag zu jeder vollen Stunde eine Wassershow mit Musik."Mit dem Zeller Seezauber wurde 2012 eine Attraktion geschaffen, die für alleNationen verständlich ist und die Schönheit der Region präsentiert. In einemdurchschnittlichen Sommer besuchten die Veranstaltung über 50.000 Zuseher. Wirfreuen uns sehr, heuer gemeinsam mit unseren Partnern und Gästen sowieWienerroither das 10jährige Jubiläum feiern zu können.", so Max Posch, ObmannTVB Zell am See.Mag. Renate Ecker ergänzt: "Der Zeller Seezauber ist seit einem Jahrzehnt beiGästen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Die zahlreichen Bilder undVideos dieser Attraktion werden auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht undgeteilt. Dadurch erfährt die Show und unsere Region internationale Bekanntheitund das wiederum bringt einen enormen Werbewert. Der Zeller Seezauber ist nebenden zahlreichen Sport- und Freizeitangeboten im abwechslungsreichenSommer-Wochenprogramm absolut nicht mehr wegzudenken. Die Eröffnungsfeier mit 10Jahre Jubiläum war eine großartige Veranstaltung mit Wienerroither."Alle Infos, Mottos und Termine zum Zeller Seezauber unter:http://www.zellamsee-kaprun.com/zeller-seezauberPressekontakt:Zell am See-Kaprun TourismusJohanna Klammer, BAPresse+43 6542 77028mailto:j.klammer@zellamsee-kaprun.comhttp://www.zellamsee-kaprun.com