Amazon MWS-Integration von Celigo jetzt im SAP® Store verfügbar

Seite 2 ► Seite 1 von 2

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Dank der Integration mit der SAP®Business ByDesign®-Lösung ermöglicht die Celigo-App die Optimierung vonE-Commerce-Abläufen durch die durchgängige Automatisierung vonGeschäftsprozessenCeligo Inc., ein führendes Unternehmen für unternehmensweite IntegrationPlatform as a Service für den Mittelstand, hat heute bekannt gegeben, dass seinehttps://store.sap.com/dcp/en/product/display-0000060640_live_v1/Amazon%20MWS%20Integration%20for%20SAP%20Business%20ByDesign https://store.sap.com/dcp/en/product/display-0000060640_live_v1/Amazon%20MWS%20Integration%20for%20SAP%20Business%20ByDesign Integration für SAP (https://store.sap.com/dcp/en/product/display-0000060640_live_v1/Amazon%20MWS%20Integration%20for%20SAP%20Business%20ByDesign) ® (https://store.sap.com/dcp/en/product/display-0000060640_live_v1/Amazon%20MWS%20Integration%20for%20SAP%20Business%20ByDesign) Business ByDesign (https://store.sap.com/dcp/en/product/display-0000060640_live_v1/Amazon%20MWS%20Integration%20for%20SAP%20Business%20ByDesign) ® jetzt im SAP (https://store.sap.com/en/) ®(https://store.sap.com/en/) Store (https://store.sap.com/en/) , demOnline-Marktplatz für SAP- und Partnerangebote, verfügbar ist. Die Lösung vonCeligo ermöglicht es sowohl IT- als auch Nicht-IT-Anwendern,Order-to-Cash-Automatisierungen zwischen der SAP Business ByDesign-Lösung und Amazon MWS einzurichten und zu verwalten und so zur Optimierung vonKundenerlebnissen und E-Commerce-Abläufen beizutragen."Automatisierter E-Commerce ist mittlerweile zu einem Standard geworden, den dieKunden erwarten. Amazon hat diesen Trend geprägt. Die Kunden erwarten fehlerloseBestellungen, einen einwandfreien Kundenservice, die niedrigsten Preise und eineschnelle Lieferung", sagt Randal Davis, Director of Channel Sales bei Celigo."Hohe Amazon-Bewertungen sind von unschätzbarem Wert - wir helfen unseren Kundendabei, diese zu erhalten. Wir bauen unsere E-Commerce-Integrationen weiter aus,um Unternehmen, die SAP-Technologie nutzen, und den Partnern, die sie beliefern,dabei zu helfen, ihre E-Commerce-Geschäftsprozesse zu optimieren und sich einenVorteil im Wettbewerb zu verschaffen."Die Verfügbarkeit von Celigos Amazon MWS-Integration im SAP Store ermöglicht esder IT-Abteilung, den Line-of-Business-Teams und den Fachberatern, sowohlallgemeine als auch benutzerdefinierte E-Commerce-Geschäftsprozesse mit diesenFähigkeiten und Funktionen zu automatisieren:- Der Aufbau der Lösung auf Celigos iPaaS führt zu besserer Erweiterbarkeit,Anpassbarkeit, Skalierbarkeit, Überwachung und Fehlermanagement, wie sie mitPoint-to-Point-Lösungen oder kundenspezifischen Lösungen nicht möglich sind.