GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Toten bei dem Zugunglück im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen hat sich auf vier erhöht. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden am Freitag zudem etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen kamen in Krankenhäuser./fjm/DP/men

Vier Tote bei Zugunglück in Oberbayern

