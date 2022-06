Noch am Vortag war nach schwachen Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft die Überzeugung so mancher Anleger gestiegen, dass die Fed vor diesem Hintergrund nicht stärker an der Zinsschraube drehen dürfte./ck/he

Den Anlegern am Aktienmarkt schmeckt das aber nicht so recht, denn steigende Zinsen machen auch andere Anlageformen wie etwa Anleihen wieder interessanter. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor kurz nach dem Börsenstart 0,86 Prozent auf 32 962,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 1,36 Prozent auf 4119,85 Punkte nach. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 1,98 Prozent auf 12 638,23 Zähler ein.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer Erholungsrally am Vortag sind die US-Börsen am Freitag schwächer in den Handel gestartet. Im Fokus der Anleger stand zuvorderst der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Der fiel - anders als der Bericht aus dem US-Privatsektor am Donnerstag - stärker als erwartet aus.

