Christian Gärtner (Group CFO HelloFresh) verstärkt smavas Beirat (FOTO)

Berlin (ots) - Seit Januar 2022 gehört Christian Gärtner, Group CFO der

HelloFresh SE, dem Beirat der Kreditplattform smava GmbH als Non-executive

Director an. Der Beirat, in dem neben Christian Gärtner die Vertreter der

größten smava-Investoren vertreten sind, berät das Unternehmen und den Vorstand

bei der Entwicklung und Umsetzung der langfristigen Strategie und dem weiteren

Wachstum.



"smava hat einen beeindruckenden Track Record und ist bestens dafür aufgestellt,

die zentrale Anlaufstelle für Verbraucherkredite zu werden. Ich freue mich sehr

darauf, smava auf dem erfolgreichen Weg dorthin zu unterstützen und einen

Beitrag dazu zu leisten, dass Konsumenten in Deutschland einen fairen und

transparenten Zugang zu günstigen Finanzierungen bekommen", sagt Christian

Gärtner.