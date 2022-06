"Covid-19 stört weiterhin den Dienstleistungssektor, ebenso wie der Krieg in der Ukraine", kommentierte Anthony Nieves vom ISM. Zudem sei der Mangel an Arbeitskräften immer noch ein großes Thema. Auch die Preise würden weiter steigen.

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 55,9 Punkte, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Februar 2021. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 56,5 Punkte gerechnet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer