Rheinmetall will weltweit Tausende neuer Jobs schaffen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Inmitten des Ukraine-Krieges will der Rüstungskonzern Rheinmetall weltweit Tausende neuer Arbeitsplätze schaffen. Noch in diesem Jahr sollen "einige tausend Menschen" neu eingestellt werden, sagte Konzernchef Armin Papperger dem "Handelsblatt" (Freitag). Hierzulande sollten dabei 1000 neue Stellen entstehen, nachdem bereits 700 Vakanzen besetzt worden seien. Die Aktie regierte zunächst nicht auf die Nachricht.

Dem "Handelsblatt" zufolge finden sich auf der Rheinmetall-Webseite derzeit knapp 1300 offene Stellen und damit doppelt so viele wie vor einem Jahr. Gefragt seien vor allem IT-Fachkräfte sowie Ingenieure. Ende 2021 beschäftigte Rheinmetall knapp 24 000 Menschen weltweit. Papperger zufolge hat der Konzern im vergangenen Jahr 145 000 Bewerbungen erhalten, 64 000 davon aus Deutschland. Der Konzernchef geht davon aus, dass die Zahlen in diesem Jahr weiter steigen dürften. "Mit dem Krieg in der Ukraine haben die Bewerbungen einen Schub bekommen", sagte der Papperger./ngu/men/he