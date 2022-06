Hannover (ots) - Rekordjahr für den Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz



- Bilanz 2021: Fünf neue Unternehmensbeteiligungen und höchste Investitionsquote

seit zehn Jahren

- Gruppenergebnis von über 100 Mio. Euro



Der Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz blickt auf ein Rekordjahr zurück: Die

Investitionsquote war 2021 die höchste seit zehn Jahren. Die Rendite lag bei 30

Prozent. Das Investitionsvolumen ist deutlich gestiegen und hat sich im

Fünf-Jahres-Durchschnitt seit 2016 verdoppelt. Die Beteiligungserträge sind im

Vergleich zum Vorjahr um etwa 43 Prozent gestiegen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die breite Aufstellung des Portfolios im deutschen Mittelstand und dieZusammenarbeit mit Unternehmen aus allen Branchen hat sich in den beidenvergangenen, von der Pandemie geprägten Geschäftsjahren bewährt. Das Portfolioist trotz der teilweisen zwischenzeitlichen Marktverwerfungen stabil geblieben.Aufgrund von zwei Veräußerungen und geringer Risikovorsorge konnte 2021 ein EBTvon mehr als 100 Mio. Euro erzielt werden. Gegenwärtig verwaltet die HANNOVERFinanz ein in mittelständische Unternehmen investiertes Kapital von mehr als 700Mio. Euro. Goetz Hertz-Eichenrode, Sprecher der Geschäftsführung der HANNOVERFinanz resümiert bei der Jahrespressekonferenz am vergangenen Dienstag inHannover: "Trotz eines schwer prognostizierbaren und sehr volatilenMarktumfeldes konnte die HANNOVER Finanz ein Rekordjahr abschließen. Für uns hatsich damit wieder einmal bewiesen, dass sich gute strategischeGeschäftspartnerschaften und ein belastbares unternehmerisches Know-how in derPraxis mit ganz konkreten Ergebnissen auszahlen."Fünf neue UnternehmensbeteiligungenDie HANNOVER Finanz hat sich 2021 an fünf neuen mittelständischen Unternehmenbeteiligt, drei im Rahmen einer Nachfolgeregelung und zweiWachstumsfinanzierungen. Insgesamt investierte die HANNOVER Finanz über 114 Mio.Euro.- Dental Direkt GmbH, Spenge (Nachfolge) - Europas führender Produzent fürkeramische Fräsblanks in der Dentalindustrie mit einem eigenen digitalenFräszentrum- Löwenstark Digital Group GmbH, Braunschweig (Nachfolge) - Online MarketingAgentur- Bühr Gruppe, Gerlingen (Wachstum) - technische Gebäudeausstattung- First Climate AG, Bad Vilbel (Wachstum) - CO2-Management und Lösungen zurKlimaneutralität für Unternehmen- Hübers Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH, Bocholt (Nachfolge) - HiddenChampion im Bereich Verguss- /Infusionsanlagen sowie Forschung und Entwicklungfür Technologien, die u.a. in der E-Mobilität und in Windkraftanlagenverwendet werdenMit diesen Neuzugängen ist das Portfolio der HANNOVER Finanz zugleich jünger undinnovativer sowie auch nachhaltiger und zukunftsfähiger geworden.