Im Frühjahr 2017 konnte Adidas über 165,00 Euro zulegen und in der Spitze auf 336,26 Euro bis August letzten Jahres ansteigen. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden stets um 165,00 Euro abgefangen, so auch bei dem jüngsten Kurssturz aus Anfang dieses Jahres. Allerdings tut sich die Aktie offensichtlich etwas schwer mit einer Bodenbildungsphase, im Tageschart ist ein Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt zu erkennen. Ein Ausbruch blieb dem Papier bislang verwehrt, dieser ist allerdings elementar wichtig für einen Folgeanstieg und somit eine Long-Chance.

Hoffnungsvoller Doppelboden

Den etwas schwachen Kursmustern steht aber ein potenzieller Doppelboden entgegen, zumindest ein Anstieg über den EMA 50 könnte Aufwärtspotenzial an 209,20 Euro freisetzen. Für den Abschluss des Doppelbodens bedarf es jedoch eines Anstiegs mindestens über 220,00 Euro. Sollte der Unterstützungsbereich um 165,00 Euro endgültig aufgegeben werden, kämen Verluste auf grob 134,25 Euro rasch in Betracht.