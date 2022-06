"Wir beteiligen uns als Unternehmen an der CO2-Reduzierung und packen das Thema mit sehr viel Engagement und Motivation an" (AUDIO)

Wörth (ots) - Mercedes-Benz eActros stellt Alltagstauglichkeit bei

Fahrvorstellung in Wörth am Rhein unter Beweis



Interview mit Jean-Marc Diss, Leiter Vertrieb Region Europa.



Anmoderation:





Sie sind aus unserem täglichen Leben nicht wegzudenken: Lkw. Denn sietransportieren, was wir zum täglichen Leben brauchen. Lebensmittel, Kleider,Möbel, Benzin, Baustoffe. Seit etwas mehr als 125 Jahren leisten das diebewährten Diesel-Lkw. Doch in Zeiten von Klimawandel, strengerenAbgasvorschriften und drohenden Fahrverboten in Innenstädten setzen immer mehrSpeditionen und Unternehmen auf batterieelektrisch angetriebene Trucks. Wie zumBeispiel den eActros von Mercedes-Benz. 2018 feierte er seine Weltpremiere, seitHerbst 2021 läuft er als Serienmodell in Wörth am Rhein vom Band. Diese Wochehatten Journalisten aus ganz Europa im Rahmen einer Fahrveranstaltung dieMöglichkeit, den batterieelektrischen Verteiler-Lkw im praxisnahen Fahreinsatzzu erleben. Das Fazit: Gerade im schweren Verteilerverkehr werden E-Trucks inZukunft eine wichtige Rolle spielen. Wir haben uns am Rande der Veranstaltungmit Jean-Marc Diss, Leiter Vertrieb Region Europa Mercedes-Benz Trucks,unterhalten.1. Herr Diss, die Transformation der Automobilindustrie hin zu einerklimaneutralen Mobilität ist in vollem Gange. Welche Rolle nimmt hier dereActros ein?Das ist keine Evolution, das ist eine echte Revolution, die wir jetzt anpackenmüssen. Wir wollen uns auch als Unternehmen beteiligen an dieserCO2-Reduzierung, und ich muss sagen, wir packen das Thema mit sehr vielEngagement an, mit sehr viel Motivation, weil es nicht nur um das Thema Fahrzeuggeht, was unsere Hauptthematik ist seit über 100 Jahren. Jetzt geht's um etwasanderes. Wir wollen dem Kunden eine integrierte Lösung anbieten, und da geht'sum Fahrzeug, Service und Repair, Maintenance-Themen, Finanzierung, aber dageht's auch um Charging. Man kann einen eActros nicht einfach an der nächstenEcke tanken, das geht nicht. Deswegen müssen wir auch dem Kunden Lade-Lösungenanbieten. Und es geht auch um Connectivity. Das heißt, wir wollen auch Datenaustauschen, wir wollen diese Daten unseren Kunden zur Verfügung stellen, umseine Touren, seine Organisation ständig zu optimieren. (1:00)2. Für welche Einsatzgebiete ist der eActros konzipiert?Also die Idee ist wirklich, Ware regional zu verteilen. Und in diesem Sinnehaben wir zurzeit eine Reichweite, die bis zu 400 Kilometer geht, das ist schondeutlich mehr, als der Kunde normalerweise braucht für solch eine regionaleVerteilung, würde ich sagen. Passt komplett, ist extrem komfortabel und extremleise. Wir können Ware anliefern, aber wir müssen auch Ware abholen. Und beim