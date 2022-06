Frankfurt (ots) - Die ansteigende Inflation und die Zinsentwicklung sind aktuell

die bestimmenden Themen der Finanzbranche. Markus Knapp, Mitglied des Vorstands

der Deutschen Vermögensberatung, verantwortlich für die Bereiche Versicherungen

und Zentrale Vertriebsentwicklung, ist überzeugt, um in der aktuellen Situation

gewappnet zu sein, benötigen Sparer vor allem einen langen Atem, Flexibilität

und eine große Bandbreite an Optionen.



An dem Thema Zinswende kommt aktuell niemand vorbei. Die Inflationsrate erzielt

neue Höchststände. Die hohe Teuerungsrate, insbesondere die steigenden

Energiepreise und Kosten für Nahrungsmittel führen dazu, dass Verbraucher tief

in die Tasche greifen müssen. Gerade Haushalte mit geringem Einkommen stellt

dies vor enorme Belastungen. Die staatlichen Eingriffe wie Tankgutscheine werden

zwar für etwas Erleichterung sorgen, doch langfristig benötigen die Menschen

eine Strategie, um ihr Erspartes abzusichern. Denn leider wird auch das Thema

Altersvorsorge bei knappem Haushaltsgeld oftmals hinten angestellt.





Staatliche Förderung bleibt relevantEs ist Fakt, dass sich über lange Jahre bewährte Garantieprodukte kaum mehrwirtschaftlich kalkulieren lassen. Zinsdiskussionen und stark anziehende Preisewirbeln die Märkte auf. Wer als Verbraucher seinem mühsam Ersparten nicht beimVerfall zuschauen möchte, sucht nach alternativen Anlagemöglichkeiten undaufgrund der hohen Inflation oftmals auch nach Einsparmöglichkeiten. Und hatviele Fragen: Ist mein Erspartes noch gut aufgehoben? Wo drohen mirNegativzinsen? Wird meine Altersvorsorge noch reichen? Verbraucher müssen sichdaran gewöhnen, dass ihre Finanzplanung nicht mehr in Stein gemeißelt ist,sondern durch die dynamischen Entwicklungen bestimmt wird.Die aktuelle Situation verstärkt den Beratungsbedarf und zwar über alle Alters-und Verdienstgruppen hinweg. Die chancenorientierte Geldanlage, sei es inInvestmentfonds oder als Bestandteil von Versicherungen, gewinnt weiter anBedeutung. Aber sie ist kein Allheilmittel für jeden! Denn eins sollte man nichtvergessen: Im Mittelpunkt steht der Kunde. Nicht jeder kann oder will seineErsparnisse am Aktienmarkt anlegen. Sicherheit ist für viele Anleger immer nocheines der wichtigsten Auswahlkriterien, wenn es um Geld geht. Auch ist dasInteresse an staatlich geförderten Produkten ungebrochen. Mit Absenkung desHöchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent zum 1. Januar 2022 in Verbindung mit derweiterhin bestehenden Bruttobeitragsgarantie haben nahezu alleFondsgesellschaften und die meisten Lebensversicherer ihre Riester-Angeboteinzwischen vom Markt genommen. Die Möglichkeit, privat für die Rentevorzusorgen, hat sich so für Menschen mit geringen Nettomöglichkeiten nochweiter verschärft. Denn für viele ist eine staatliche Förderung mit derSicherheit garantierter Leistungen enorm wichtig und dieser Personenkreisbenötigt Unterstützung, wenn es darum geht, die ohnehin knappen Mittel optimiertanzulegen. Die staatlich geförderte Altersvorsorge steht nicht vor dem Aus. Aberes gilt, gute Konzepte zu reformieren und zukunftsfähig zu machen.Ein umfassendes Beratungsportfolio ist entscheidendEs gibt keine Lösung, die für alle passt. Ob betriebliche Altersvorsorge,Fondssparen oder Basisrente: Die komplexe Ausgangslage erfordert einen kühlenKopf und qualitative Beratung. Es ist eindeutig: Konzept schlägt Produkt. Sparerbrauchen in diesem turbulenten Marktumfeld eine große Bandbreite an Optionen, umtrotz Inflation und Niedrigzins vorzusorgen. Dazu ist ein umfassendesBeratungsportfolio nötig, das alle Kundenbedürfnisse abdeckt. Dieses komplexeMarktumfeld macht die individuelle Beratung unersetzbar und damit zeigt sich:Gute Beratung hat ihren Wert. Und sie sollte allen zur Verfügung stehen,unabhängig vom Bildungsniveau und der finanziellen Ausgangslage.