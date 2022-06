FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag über 1,07 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung war nach robusten Jobdaten aus den USA kurz unter Druck geraten und bis auf 1,0704 Dollar gefallen, bevor sie sich wieder etwas erholte und am Nachmittag bei 1,0723 Dollar notierte. Damit kostete der Euro geringfügig weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0730 (Donnerstag: 1,0692) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9320 (0,9353) Euro.

Am Freitag richteten sich die Blicke der Marktteilnehmer insbesondere auf den US-Arbeitsmarkt. Dieser zeigt sich weiter in robuster Verfassung. Im Mai setzte sich der solide Stellenaufbau fort, während die Arbeitslosigkeit auf sehr niedrigem Niveau stagnierte. Der Lohnauftrieb schwächte sich etwas ab, bleibt aber hoch.