P101 sgr - Bebeez Report über den VC-Markt und italienische Startups

Mailand (ots/PRNewswire) - Italienische Innovation: 5 Milliarden EUR in 5

Jahren. 3 davon im Jahr 2021



Startups und Scaleups mit italienischer DNA (italienische Gründer mit Sitz in

Italien oder im Ausland) haben in den letzten 5 Jahren mehr als 5 Milliarden

Euro aufgebracht: Davon wurden 2,9 Milliarden von italienischen Unternehmen mit

Sitz in Italien und 2,2 Milliarden von italienischen Unternehmen mit Sitz im

Ausland aufgebracht.



Allein im Jahr 2021 haben italienische Start-ups und Scale-ups insgesamt 2,9

Mrd. EUR aufgebracht, die auf 534 Transaktionen verteilt wurden . Im Jahr 2020

hingegen wurden bei 306 Operationen insgesamt 780 Millionen Euro eingenommen .

Im Jahr zuvor waren es 605 Millionen Euro in 244 Operationen .