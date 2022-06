BERLIN (dpa-AFX) - Überschattet vom Zugunglück in Bayern hat mit dem Pfingstwochenende die erste größere Reisewelle mit dem 9-Euro-Ticket begonnen. Bundesweit herrschte am Freitag auf vielen Bahnsteigen und in Zügen reger Betrieb. Nach Bahnangaben war die Betriebslage aber für ein Pfingstwochenende normal. Auch in den kommenden Tagen wird mit vollen Zügen gerechnet, besonders am Pfingstmontag.

Erschütterung löste ein Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen aus, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Ein Regionalexpress der Deutschen Bahn entgleiste am Mittag aus bislang unklarer Ursache. Wie die Polizei mitteilte, wurden auch etwa 30 Menschen verletzt. 15 von ihnen kamen in Krankenhäuser.