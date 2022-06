Eine weitere Folge des Splits: Die Amazon-Aktie könnte dadurch für eine Aufnahme in den Dow Jones in Frage kommen. Denn der altehrwürdige Index wird als Kursindex in Preisen gewichtet. Hochpreisige Aktien wie Amazon und auch Alphabet (das ebenfalls einen Split plant) haben es daher schwer, in den Dow aufgenommen zu werden.

Rund 2.300 Euro kostet eine Aktie des E-Commerce-Giganten Amazon aktuell. Wenn der Split am Montag vollzogen ist, dürfte die Aktie wie ein Schnäppchen aussehen. Mancher Anleger und Analyst erhofft sich von dieser optischen Täuschung einen Schub für die Amazon-Aktie, die seit mehreren Monaten in einem Abwärtstrend steckt.

Als der Split Anfang März angekündigt wurde, reagierte die Amazon-Aktie mit einem Kurssprung, hat seitdem aber rund 15 Prozent an Wert verloren. Stefan Klotter, wallstreet:online Charttechnik-Experte, rät bei der Aktie des Big-Tech-Schwergewichts zur Geduld:

"Mit der Ausbildung des Doppeltop im Juli und November 2021 vollzog sich die Trendwende aus dem viele Jahre bullish und seit Mitte 2020 eher seitwärts tendierenden Kursverlaufs. Der daraufhin einsetzende Abwärtstrend mit Verlusten von über 1.000 US Dollar pro Aktie wurde technisch rein aufgrund einer überverkauften Lage im Bereich von 2.100 US Dollar gestoppt. Aktuell findet in der Trading-Range zwischen 2.100 US Dollar und 2.300 US Dollar der Versuch der Konsolidierung statt", erklärt Klotter.

Klotters Einschätzung fällt deshalb eher zurückhaltend aus. "Anleger sollten – unabhängig vom Aktiensplit – diese Konsolidierung abwarten, bis sich eindeutige Signale in die eine oder andere Richtung ergeben. Mein Fazit: Abwarten."

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion