FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein gleichzeitiger Ausfall vieler Zahlungsterminals wie in der vergangenen Woche kann aus Sicht der Bundesbank das Vertrauen insbesondere in die Girocard beschädigen. Zwar sei eine Bedeutung für das Gesamtsystem nicht gegeben, es sei jedoch ein gravierender Vorfall für den Kartenzahlungsverkehr, teilte die Bundesbank am Freitag mit. Das Ausmaß für die betroffenen Geschäfte in Form von Umsatzeinbrüchen und Kundenverlust müsse der Handel zu gegebener Zeit analysieren.

Die Bundesbank verfolge die Suche nach der Ursache für die Störung des Terminaltyps H5000 des US-Herstellers Verifone engmaschig. Hierbei stehe man mit der Finanzaufsicht Bafin, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und den Partnernotenbanken im Eurosystem in engem Kontakt. "Nach Wiederherstellung des Normalbetriebs werden wir die Störung mit der Deutschen Kreditwirtschaft als Steuerungsinstanz von Girocard grundlegend aufarbeiten."