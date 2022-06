HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gesellschafter der in den "Cum-Ex"-Skandal verwickelten Warburg Bank haben dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) der Hamburgischen Bürgerschaft mit der Rücknahme der Befreiung der Zeugen vom Steuergeheimnis gedroht. Hintergrund ist die nach Ansicht der Bank-Miteigentümer Christian Olearius und Max Warburg unzureichende Aufarbeitung des "Cum-Ex"-Falls bei der HSH Nordbank durch den PUA. In einer im Namen der Banker verlesenen Erklärung warf Rechtsanwalt Peter Gauweiler Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag zudem vor, bei seiner Zeugenvernehmung nicht die Wahrheit gesagt zu haben.

Von den Mitgliedern des Ausschusses wurde die Drohung zurückgewiesen. "Der Ausschuss entscheidet selbst darüber, welche Beweise er erhebt oder welche Zeugen er lädt", sagte der Obmann der SPD, Milan Pein. "Eine Verknüpfung der Befreiung vom Steuergeheimnis mit der Frage, ob man Beweisanregungen der Betroffenen folgt, kommt für uns daher nicht in Betracht."