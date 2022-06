Ölpreise drehen klar in die Gewinnzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nach zunächst leichten Verlusten deutliche Gewinne verzeichnet. Damit knüpften sie wieder an ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag an. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 119,95 US-Dollar. Das waren 2,34 Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,40 Dollar auf 119,27 Dollar.

Am Vortag hatten die Erdölpreise bereits deutlich zugelegt, obwohl der Ölverbund Opec+ seine Förderung im Juli und August stärker ausweiten will als in den Monaten zuvor. Am Freitag nun lieferte das Thema weiterhin Gesprächsstoff. Analysten zeigten sich skeptisch, ob das zusätzliche Rohöl ausreicht, um das knappe Weltmarktangebot auszugleichen. Vor allem die russische Produktion stand zuletzt wegen scharfer Sanktionen des Westens unter Druck.