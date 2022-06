PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag mehrheitlich zugelegt. Verluste an den europäischen Leitbörsen und der Wall Street belasteten kaum. International wurden die sehr starken US-Arbeitsmarktdaten negativ aufgenommen, da sie die Sorgen vor raschen und deutlichen Zinsanhebungen in den USA größer werden ließen.

In Moskau ging es für den in US-Dollar notierten RTS-Index um 0,29 Prozent auf 1199,55 Punkte nach oben. Der tschechische Leitindex PX ging mit einem Plus von 0,21 Prozent auf 1330,07 Punkte aus dem Tag.