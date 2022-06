WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in robuster Verfassung. Die US-Wirtschaft hat im Mai außerhalb der Landwirtschaft 390 000 Stellen geschaffen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde um 22 000 Stellen nach unten revidiert, bleibt aber solide.

