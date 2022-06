Elon Musk hat heute faktisch vor einer Rezession gewarnt und will 10% seiner Belegschaft entlassen - ist das ein Beleg für das Ende der Wachstums-Story nicht nur der Weltwirtschaft, sondern vor allem auch von Tesla? Denn Musk wollte die Tesla-Verkäufe pro Jahr um 50% steigern - aber das dürfte in einer Rezession wohl kaum mehr funktionieren! Und damit stellt sich die Frage der Bewertung von Tesla: das Unternehmen war mit einer Millionen verkaufter Fahrzeuge noch letztes Jahr mehr wert als alle anderen großen Autokonzerne zusammen (mit 65 Millionen verkauften Fahrzeugen!). Die gestrige Rally an der Wall Street wird heute nach der Warnung von Musk und den soliden US-Arbeitsmarktdaten wieder rückabgewickelt..

