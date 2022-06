NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht nach aktuellen Daten des App-Analysehauses Sensor Tower Risiken für die Quartalsschätzungen im Servicegeschäft von Apple. Analystin Katy Huberty verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie dafür auf ein schwächeres Wachstum von Apples App-Store im Mai. Die Zahlen seien durchweg schwächer gewesen als erwartet, mit einer Verlangsamung in allen Regionen außer den USA, wo das Wachstum im Monatsvergleich unverändert geblieben sei.

"Wir sehen daher nun Abwärtspotenzial für unsere Nettoumsatzprognose von plus 15 Prozent im Jahresvergleich für Apples App Store im Juni-Quartal", schrieb Huberty.