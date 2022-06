Modern Meat eröffnet neue „Modern Commissary“-Küche, um neue Lebensmittel-Startups auf den Weg zu bringen

VANCOUVER, BC, 3. Juni 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Anbieter von preisgekrönten Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Präsenz im Bereich der Lebensmittelinnovation durch die Eröffnung einer „Modern Commissary“-Kücheneinrichtung ausbaut. Damit will das Unternehmen vom zunehmenden Trend der Ghost Kitchens, Mahlzeitenzubereitung und innovativen Lebensmittel-Startups profitieren und hat bereits zahlreiche Interessensbekundungen von einer Reihe einzigartiger Akteure im Lebensmittelbereich erhalten.

„Im Großraum Vancouver gibt es eine Fülle lokaler und ethnischer Talente und wir sind begeistert, dass wir leidenschaftlichen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen eine zugängliche und gut ausgestattete Kücheneinrichtung bieten können, in der sie der Tätigkeit nachgehen können, die sie lieben. Unser gemeinschaftsorientierter Ansatz zielt darauf ab, Unternehmen die kostengünstige Möglichkeit zur Förderung von Innovationen und Wachstum zu eröffnen. Die Einrichtung ist gut ausgestattet und bietet Raum für wachsende Unternehmen. Unternehmen können so ihre Räumlichkeiten besser nutzen und gleichzeitig zusätzliche Einnahmen erzielen. Angesichts unserer eigenen bescheidenen Anfänge freuen wir uns, als Ausgangspunkt für kleine Unternehmen zu dienen, sodass diese ihre Produkte herstellen und Kontakte knüpfen können sowie Zugang zu den Ressourcen zu erhalten, die notwendig sind, um eines Tages die gleichen Höhen und den gleichen Erfolg zu erreichen wie Modern Foods“, erklärt Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant Based Foods.

Zu den Mietern der Modern Commissary gehören lokal tätige Lebensmittelunternehmen, die sich bei einigen der wichtigsten kulinarischen Feste in Vancouver einen Namen gemacht haben, sowie Lebensmittelunternehmen mit asiatischem Schwerpunkt, die bereits Erfahrung in der Lebensmittelentwicklung in Südostasien haben. Die Modern Commissary bietet eine erstklassige Ausstattung, mit der Startups ihre Betriebstätigkeit ausbauen und bedeutende Produktionsszenarien aufbauen können. Die Modern Commissary ist eine vielseitige Einrichtung, die sich für eine Vielzahl von Lebensmitteln eignet und über die erforderlichen Lagermöglichkeiten für Tiefkühl-, Kühl- und Trockenwaren sowie über hochmoderne Verpackungsanlagen verfügt. Die Einrichtung ist ideal für kleine Unternehmen, die sich in der Forschungs- und Entwicklungsphase befinden, bis ihre fertigen Produkte den Weg in die Regale finden.