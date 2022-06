Euro steckt schwächere Einkaufsmanagerdaten gut weg

Inhaltsverzeichnis

Schwächere Einkaufsmanagerdaten passen ins Gesamtbild

Die Börsen haben gestern einen eigentlich kräftigen Dämpfer gut weggesteckt. Was ist passiert? Am Dienstag vergangener Woche hatte ich berichtet, dass der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungsbereich in Deutschland im Mai zwar auf 56,3 Punkte gesunken ist (April: 57,6), der Index für die gesamte Wirtschaft – also Industrie und Service-Sektor zusammen – aber überraschend um 0,3 auf 54,6 Punkte zulegen konnte. Diese Daten wurden gestern kräftig nach unten revidiert. So gab der Service-PMI nach aktuellen und finalen Daten auf 55,0 Punkte deutlich stärker nach (-2,6), wie S&P Global gestern berichtete.