Jenseits von Samba und Soja - Brasiliens Start-up Szene in München beim Global Food Summit (FOTO)

Berlin/München (ots) - Zum Auftritt der drei größten und wichtigsten Start-ups

aus Brasilien in München beim Global Food Summit, am 8. Juni 2022, erklärt der

Head and Founder des Global Food Summit, Stephan Becker-Sonnenschien .



Brasilien ist auf dem besten Weg eine "Start-up-Nation" zu werden. Alleine

zwischen 2020 und 2021 hat Brasilien im Durchschnitt mehr als ein Agtech oder

Foodtech pro Tag gegründet. Dadurch hat sich in den letzten fünf Jahren die

Gesamtzahl der brasilianischen Start-ups mehr als verdreifacht und liegt derzeit

bei rund 15.000. Im Jahr 2021 wurden zehn von ihnen zu Einhörnern.





Drei der größten und bekanntesten brasilianischen Start-ups sind auch am 8. Juni2022 auf dem Global Food Summit in München anwesend. Sie alle sind erst in denletzten vier Jahren gegründet worden - aber bereits global aufgestellt: FutureFarm aus Rio de Janeiro, Amazonika Mundi aus Itaquera, und 100% livre aus SaoPaolo.Sie alle sind auch angetreten mit dem Ziel, etwas zu verändern: sie produzierennachhaltig, klimaschonend und leisten einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeitfür Kleinbauern und zum Erhalt des Amazonas.Amazonika Mundi aus Itaquera beispielsweise, stellt aus dem Fleisch desCashew-"Apfels" pflanzliche Burger und pflanzliche Würste her. Die Cashew-Nussselbst reift nämlich am unteren Ende einer Art Frucht heran, die wie ein Apfelaussieht, in Wirklichkeit aber ein verdickter Fruchtstil ist. Dieser "Apfel"wird meistens nach der Ernte der Cashew-Nüsse weggeworfen. Amazonika Mundiverarbeitet nun dieses "Wegwerfprodukt" nachhaltig zu pflanzlichem Protein.Gesammelt werden diese Cashew-Äpfel von Kleinbauern und indigenen Stämmen imAmazonas. Das trägt zum Erhalt des Regenwaldes bei und gibt den Kleinbauern dieMöglichkeit Einkommen zu generieren. Auch bildet Amazonika Mundi die Kleinbauerndazu aus, selbst aus dem Cashew-Apfel Burger und Pats herzustellen und sich sovor Ort eine kleine Proteinproduktion aufzubauen.100% livre aus Sao Paolo zeigen, warum es auch in einem tropischen Land, in demfast alles wächst, sinnvoll ist, Vertical Farming zu betreiben. Denn Gemüse undauch Kräuter sind sehr empfindlich und weder die Lagerung in tropischem Klimaohne durchgehende Kühlketten, noch die langen Transportzeiten überstehen siegut. Deshalb hat Brasilien bei Gemüse Nach-Ernteverluste von über 50 Prozent.Das ist weder für die Nahrungsmittelversorgung des Landes, noch für dieproduzierenden Bauern zufriedenstellend. 100% livre schafft hier Abhilfe, vor