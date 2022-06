Wirtschaft Verkehrsminister fürchtet Personalengpässe in Hauptreisezeit

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) warnt vor Personalengpässen in der Reise- und Verkehrsbranche in den Sommerferien. Wissing sagte "Bild am Sonntag": "Hier treffen zwei Punkte aufeinander - zum einen Menschen, die nach all den Entbehrungen und Einschränkungen während der Corona-Pandemie einen großen Nachholbedarf verspüren, unterwegs zu sein und zu reisen. Demgegenüber steht vor allem die Reise- und Verkehrsbranche, die während Corona quasi lahmgelegt war und Mitarbeiter verloren hat."



Vor allem im Luftverkehr habe man diese Lücke noch nicht schließen können. "Dies wird für beide Seiten eine Herausforderung werden", so Wissing.