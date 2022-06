NFT Tech kündigt Investition in das Move-to-Earn („M2E“) -Projekt Walken an, um die Einstiegshürden im Web3 zu senken und beim Spielen körperliche Aktivität zu belohnen

Vancouver, British Columbia, 3. Juni 2022 – NFT Technologies Inc. (NEO: NFT | Frankfurt: 8LO) („NFT Tech“), ein führendes Technologieunternehmen, das dezentrales Eigentum, NFTs und das Metaverse für öffentliche Märkte etablieren will, gab heute seine Beteiligung am Move-to-Earn (M2E) -Projekt Walken ( https://walken.io/ ) bekannt.

M2E ist ein kulturelles Phänomen im Krypto-Bereich, das mit Projekten wie Sweatcoin and Pokémon Go begonnen hat. Walken ist eine Web3-Lifestyle-App, die Aktivitäten im echten Leben mit Online-Spielen und Krypto-Verdienstmöglichkeiten verbindet. Wie bei allen M2E-Spielen gilt: Je mehr sich die Nutzer bewegen, desto mehr Spielwährung verdienen sie. Die Token des Spiels, WLKN, können entweder in das Spiel reinvestiert oder in bar ausgezahlt werden.

„Dieser Sektor wächst extrem schnell. Einer der Marktführer hat bereits eine Marktkapitalisierung von über 6 Mrd. US-Dollar (STEPN), und Menschen jeden Alters sind nach wie vor damit beschäftigt, Pokémon auf Pokémon Go zu sammeln. Deshalb sind wir der festen Überzeugung, dass dies ein Sektor ist, der die Akzeptanz des Krypto-Ökosystems weiter steigern wird. Gleichgültig, ob man Pokémon sammelt oder Punkte auf seinem Fitbit bekommt, viele Menschen nehmen bereits an Move-to-Earn teil, ohne es zu wissen. Wir freuen uns sehr, an diesem Projekt teilzunehmen und gehen davon aus, dass der M2E-Sektor weiter wachsen wird“, erklärte der Executive Chairman von NFT Tech, Wayne Lloyd.

Die Investition von NFT Tech sowie die Erfahrung des NFT Tech-Beraters Adam De Cata bei der Bereitstellung von Merchandising- und anderen Vereinbarungen für M2E-Projekte werden eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Walken spielen. Zusätzlich zu den strategischen Partnern, die bei der Einführung des WLKN-Tokens mitwirken, erleichtert die Partnerschaft Walken die Erschließung neuer Protokolle und Trends und schafft wichtige Beziehungen für das Team, die das bestehende Ökosystem stärken.

„Wir freuen uns über die Beteiligung von NFT Tech. Ein börsennotiertes Unternehmen an unserer Seite zu haben, hilft uns dabei, aus der Masse herauszuragen. In Anbetracht der Krypto-Expertise von NFT Tech sehen wir in der Beteiligung des Unternehmens etwas viel Größeres als eine einfache Investition und erwarten eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft“, sagte der Mitbegründer und CEO von Walken, Alexei Kulevets.