Sozialverband VdK plant Klage wegen Energiepauschale

Die Energiepauschale von 300 Euro für einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige gehört zu den Entlastungspaketen der Bundesregierung. Damit will die Ampelkoalition die gestiegenen Energie- und Spritpreise abfedern./bg/DP/he

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialverband VdK will gerichtlich gegen die Ungleichbehandlung bei der Energiepauschale der Bundesregierung in Höhe von 300 Euro vorgehen. Die VdK-Vorsitzende Verena Bentele sagte der "Bild am Sonntag": "Arme Rentnerinnen und Rentner, aber auch pflegende Angehörige, Menschen, die Kranken- oder Elterngeld bekommen, gehen leer aus. Das verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz. Deshalb planen wir, gegen diese Ungerechtigkeit zu klagen."

